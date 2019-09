Rollstuhlfahrer in OÖ mitgeschleift: Lenker ausgeforscht

Ein fahrerflüchtiger Lkw-Lenker, der am Freitag in Engelhartszell (Bezirk Schärding) einen 59-jährigen Rollstuhlfahrer erfasst und einige Meter mitgeschleift hatte, ist ausgeforscht worden. Eine Abdeckung, die am Unfallort gefunden wurde, überführte den Mann laut Polizei.

Der 59-Jährige war bei dem Unfall verletzt worden. Der Lastwagenfahrer kümmerte sich aber nicht um ihn und fuhr einfach weiter. Nach längeren Ermittlungen und dem Sichten von örtlichen Überwachungskameras sei es am Mittwoch gelungen, den Lastwagen samt Lenker zu finden, so die Polizei. Der 52-Jährige gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Er wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und Imstichlassen eines Verletzten angezeigt.

Im Bezirk Gmunden wurde ebenfalls ein Fahrerflucht-Lenker ermittelt und angezeigt: Eine 46-jährige Radfahrerin war am Sonntag auf der Wolfgangsee Straße (B158) bei Bad Ischl von einem Pkw von hinten erfasst, niedergestoßen und verletzt worden. Der Lenker blieb zunächst stehen und verständigte die Polizei, dann fuhr er aber weg. Er war allerdings rasch ausgeforscht. Als die Beamten bei ihm zu Hause anläuteten, war er zwar nicht da, aber der beschädigte Unfallwagen stand vor der Tür. Der Lenker stellte sich schließlich selbst der Polizei.