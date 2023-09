Rolling Stones kündigen neues Album "Hackney Diamonds" an

Die Rolling Stones haben die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "Hackney Diamonds" bestätigt. "Neues Album, neue Musik, neue Ära", hieß es auf der Website und den Social-Media-Kanälen der Gruppe. Am Sonntag hatte die Band bereits einen kurzen Songschnipsel gepostet.

Der Ort Hackney sorgt allerdings für Irritationen bei Fallon. "Das ist in London? Na ja. Man kann nicht immer das bekommen, was man ..." Dann unterbricht ihn die unverständliche Stimme am anderen Ende der Leitung. Der Satz ist eine Anspielung auf den Stones-Klassiker "You Can't Always Get What You Want" von 1969. "Aber man kriegt was man braucht", setzt Fallon textsicher fort. "Wir sehen uns in London."