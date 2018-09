Rollhockeyschnupperer willkommen

Der RHC Dornbirn lädt zum Kennenlernen ein.

Diesen Donnerstag, am 6.9.2018 findet im Rahmen des Dornbirner Familiensommers noch einmal ein Schnuppertraining des Rollhockeyclubs Dornbirn in der Stadthalle statt. Buben und Mädchen im Alter zwischen 5-9 Jahren sind herzlich eingeladen „in eine rassige Sportart hinein zu schnuppern und erste Erfahrungen auf Rollen zu sammeln“, so Marcel Schrattner vom RHC Dornbirn. Geschulte Trainer warten auf die Neuankömmlinge und bieten ein umfangreiches Training rund um Geschicklichkeit, Gleichgewichtsübungen und Koordination.