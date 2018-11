Rolle der serbischen Behörden bei Gruevski-Flucht ungeklärt

Nachdem die Innenministerien Albaniens und Montenegros am Donnerstag bestätigten, dass die Flucht des früheren mazedonischen Ministerpräsidenten Nikola Gruevski nach Ungarn über die Gebiete der beiden Staaten und weiter über Serbien führte, wollte sich das serbische Innenministerium nicht dazu äußern.

Gruevski war in Mazedonien zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden, er sollte sie am vorletzten Donnerstag antreten, erschien jedoch nicht in der Haftanstalt. Mazedoniens Behörden stellten Anfang der Woche einen Haftbefehl gegen Gruevski aus. Der Ex-Premier bestätigte via Facebook am Dienstag, dass er sich in Budapest aufhalte und um Asyl angesucht habe. Die ungarischen Behörden ließen wissen, dass Gruevski seinen Asylantrag in einer ungarischen Auslandsvertretung gestellt habe.