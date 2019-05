Roglic mit Zeitfahrsieg beim Giro neuer Gesamt-Zweiter

Der Slowene Primoz Roglic hat am Sonntag auch das zweite Zeitfahren des 102. Giro d'Italia gewonnen. Der ehemalige Skispringer entschied die 34,8 km lange Prüfung nach San Marino für sich. Einzig Victor Campenaerts, seit Mitte April Inhaber des Stunden-Weltrekords, hielt einigermaßen mit. Der Belgier verlor elf Sekunden auf den entfesselten Roglic. Der Rest büßte eine Minute und mehr ein.

Nach einem Ruhetag wird der Giro erst am Dienstag mit dem Teilstück von Ravenna nach Modena fortgesetzt. Die Sprinter dürften in dieser ebenen Etappe den Sieger unter sich ausmachen, wie auch tags danach in Novi Ligure. Die erste schwere Bergetappe folgt am Freitag. Von da weg führt der Parcours fast ausschließlich durchs Gebirge, ehe die Rundfahrt am 2. Juni mit einem Zeitfahren in Verona abgeschlossen wird.