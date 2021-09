Roglic holt sich mit Covadonga-Sieg Vuelta-Führung zurück

Topfavorit Primoz Roglic hat sich mit einer Galavorstellung auf der harten Etappe zu den Covadonga-Seen die Vuelta-Führung zurückgeholt. Der Titelverteidiger gewann am Mittwoch das 17. Teilstück über 186 Kilometer mit 4.400 Höhenmetern eineinhalb Minuten vor einer siebenköpfigen Gruppe mit Egan Bernal, der lange mit dem Slowenen mitgehalten hatte. Mit mehr als zwei Minuten Vorsprung auf den neuen Zweiten Enric Mas ist Roglic sein dritter Gesamtsieg kaum noch zu nehmen.

Felix Großschartner machte als Etappen-Zwölfter einen Platz gut und ist jetzt Neunter. Der bisherige Spitzenreiter Odd Christian Eiking rutschte hingegen auf Rang elf zurück. Der seit einer Woche im Führungstrikot fahrende Außenseiter verlor im vorletzten Anstieg rund 60 km vor dem Ziel den Anschluss an die Gruppe der Topfavoriten. Später war der Norweger in der langen Abfahrt auf regennasser Straße auch noch in einen Sturz mehrerer Fahrer verwickelt, die aber allesamt mit Blessuren weiterfahren konnten.