Roglic holt 8. Vuelta-Etappe vor Evenepoel, Kuss Gesamt-1.

Der slowenische Co-Favorit Primoz Roglic (Jumbo) hat am Samstag die achte Etappe der Vuelta im Duell der Stars vor dem Belgier Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) gewonnen. Auch noch zeitgleich kam der drittplatzierte Spanier Juan Ayuso (UAE Team Emirates) ins Ziel. Der dänische Tour-de-France-Triumphator Jonas Vingegaard belegte zwei Sekunden zurück Rang fünf, der mit ihm zeitgleich auf Position sieben gekommene Jumbo-Teamkollege Sepp Kuss wiederum übernahm die Gesamtführung.

Roglic' Edel-Helfer in den Bergen liegt nach einem im Finish zu absolvierenden 3,8-km-Anstieg mit bis zu 22 Prozent steilen Rampen nun 43 Sekunden vor dem Spanier Marc Soler (Team Emirates) sowie exakt eine Minute vor dem bisherigen französischen Gesamtleader Lenny Martinez (Groupama-FDJ). Evenepoel (+2:31), Roglic nach seinem insgesamt elften Vuelta-Etappensieg (+2:38) und Vingegaard (+2:42) rangieren auf den Plätzen sechs bis acht in Lauerposition.

Der am Freitag in einen Horrorsturz verwickelte Thymen Arensman kam ohne schwerwiegende Verletzungen davon. Der Ineos-Profi erlitt zwar eine Gehirnerschütterung, Prellungen, eine Wunde am Auge und verlor einen Zahn, zunächst befürchtete Wirbelsäulen- und Kopfverletzungen sowie Brüche blieben aber aus.