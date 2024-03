Rogentin-Bestzeit im Saalbach-Training - Striedinger Vierter

Die Bestzeit im ersten Training für die finale Weltcup-Abfahrt der Männer am Sonntag in Saalbach-Hinterglemm hat der Schweizer Stefan Rogentin aufgestellt. 71/100 Sek. dahinter landete der Franzose Cyprien Sarrazin, Dritter wurde der Italiener Mattia Casse (+1,20). Otmar Striedinger hatte als Vierter 1,35 Sek. Rückstand, Vincent Kriechmayr als Sechster 1,40 und Stefan Babinsky als Elfter 1,80. Für Donnerstag ist ein weiteres Training geplant, allerdings ist Regen angesagt.

Marco Odermatt, der sich bereits den Gesamt- und den Riesentorlauf-Weltcup gesichert hat, lag bei weichen Pistenverhältnissen 2,12 Sek. zurück (13.). Der Schweizer führt in der Abfahrt mit 42 Punkten Vorsprung auf Sarrazin. Dieser war am 16. Februar im Training in Kvitfjell gestürzt, hatte die Rennen dort wegen einer Wadenverletzung verpasst und meldete sich im WM-Ort von 2025 fit zurück. Allerdings war für ihn nur je ein Tag Super-G- und Riesentorlauf-Training möglich gewesen.