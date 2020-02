Röttgen mahnt zu offenem Verfahren für CDU-Parteivorsitz

Norbert Röttgen, der neueste Kandidat für den CDU-Vorsitz, hat zu einem transparenten und offenen Verfahren bei der Suche nach dem neuen Parteichef der deutschen Regierungspartei gemahnt. Im ostdeutschen Bundesland Thüringen steht unterdessen die ehemalige christdemokratische Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht nicht mehr für eine Übergangsregierung zur Verfügung.

Röttgen glaube auch, dass sich dieser Ansatz in der Partei so durchsetzen und es keine Lösung "hinter verschlossenen Türen" geben werde, sagte der Ex-Umweltminister am Mittwoch nach einem Gespräch mit der noch amtierenden Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer in der CDU-Parteizentrale in Berlin. "Ich bin für offenen Wettbewerb und Transparenz." Dieser Wunsch sei in der CDU "immer stärker und hörbarer", sagte Röttgen im TV-Sender "Welt". Eine Entscheidung müsse noch vor der Sommerpause getroffen werden. Im übrigen sei er der Einzige bisher, "der sich erklärt hat und nicht taktisch auslotet".