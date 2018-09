Röthner bringen sich ein

Dorfabend und Ausstellung ermöglichten Rück- und Ausblick auf das Gemeindegeschehen.

Moderne Zeiten: Mit einer Handyabstimmung begann in Röthis der Dorfabend. „Ich bin mit der Lebenssituation in Röthis zufrieden“ – diese Aussage galt es per Smartphone zu bewerten. Das Ergebnis, das unmittelbar auf die Leinwand projiziert wurde, zeigte einen hohen Zufriedenheitsgrad.

89 Prozent der Befragten hatten mit „Stimme völlig zu“ geantwortet. Weniger Zustimmung gab es für die zweite Fragestellung: „Röthis ist für die Zukunft bestens gewappnet.“ Eindeutig war das Ergebnis dann wieder bei Punkt drei – 76 Prozent gaben an, dass sie Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben, wie Röthis lebenswerter gestaltet werden kann.

Umfassende Information

Die Handybefragung war der Einstieg in einen spannenden Abend, im Laufe dessen die Gemeindevertreter gemeinsam mit der Bevölkerung reflektierten über abgeschlossene, laufende und zukünftige Projekte in der Gemeinde Röthis. Schon den ganzen Tag über hatten Interessierte die Möglichkeit gehabt, sich in einer Ausstellung im Röthnersaal über einige der wichtigsten Projekte der laufenden Legislaturperiode zu informieren. Themenschwerpunkte waren zum Beispiel regionale Kooperationen, Raumplanung, Flächenwidmung und Bebauungsplan, Flucht und Asyl sowie wichtige Infrastrukturprojekte. Am Abend gab Bürgermeister Roman Kopf einen Überblick über Projekte, die in den letzten drei Jahren umgesetzt wurden und berichtete über Themen, mit denen sich die Gemeindevertretung derzeit und zukünftig beschäftigt. Der Informationsteil wurde durch zwei Filme zum Dorfgeschehen von Joachim Zettl bereichert.

Konstruktive Vorschläge