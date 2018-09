Röthis zieht positive Zwischenbilanz

Verkehr und Infrastrukturprojekte werden die restliche Legislaturperiode prägen.

89 Prozent der Befragten gaben beim Dorfabend an, dass sie mit der Lebenssituation in ihrer Heimatgemeinde Röthis zufrieden sind. Dennoch bleibt einiges zu tun, wie Bürgermeister Roman Kopf festhält. „Wir haben ein massives Verkehrsproblem. Einerseits zu viel Verkehr, andererseits ein zu hohes Tempo im Zentrum. Dies führt nicht nur zu gefährlichen Situationen, sondern auch zu einer erhöhten Lärm- und Staubbelastung.“ Ganz oben auf seiner Wunschliste steht die Reduzierung des Tempolimits auf 40 km/h in der Ortsdurchfahrt sowie die Einrichtung eines Fahrradstreifens in Richtung Viktorsberg. Da es sich dabei um Landesstraßen handelt, kann dies die Gemeinde nicht im Alleingang entscheiden, sondern braucht die Zustimmung des Landes. „Wir haben bereits mehrere Anläufe genommen, sind aber bis jetzt immer gescheitert. Das ist schon ein wenig frustrierend“, meint Kopf. Auch die Versuche in Kooperation mit anderen Gemeinden ein Verkehrskonzept umzusetzen waren bisher nicht fruchtbar. „Wir bleiben aber am Ball und hoffen in absehbarer Zeit verkehrsberuhigende Maßnahmen umsetzen zu können.“

Schwerpunkt Mobilität

Umsetzen möchte man nach Möglichkeit auch die Anregungen der Bürger, welche diese beim Dorfabend geäußert haben. Auch hier steht das Thema Mobilität an oberster Stelle. Die Vorschläge gingen vom autofreien Zentrum über eine temporeduzierte Teilstrecke bis zum Carsharing als Dienstleistung der Gemeinde. „Wir werden das Thema Mobilität zum Schwerpunkt machen für die restliche Periode“, so der Bürgermeister. Dazu gehört nicht nur die Verkehrsberuhigung, sondern auch Lückenschlüsse im Rad- und Fußwegenetz im Dorf sowie die Sensibilisierung der Bürger für alternative Verkehrsmittel wie Fahrrad oder Öffis. Es gibt auch drei Vorschläge der Region über welche die jeweiligen Gemeinden in ihren Gremien abstimmen. Einerseits ein Maximo-Willkommensticket für zwei Wochen für Neuzugezogene, weiters eine Förderung für Lastenfahrräder und drittens eine Förderschiene für Elektro-mopeds. „Die Entscheidung wird heuer im Herbst fallen – ich würde die Vorschläge der Regio befürworten“, sagt Roman Kopf. Regionale Zusammenarbeit und gemeindeübergreifende Projekte haben sich in den letzten Jahren bewährt und sind für den Röthner Bürgermeister enorm wichtig.

Gemeinnütziger Wohnbau

Was die Bevölkerungsentwicklung angeht, so steht man derzeit bei 1950 Einwohnern mit Hauptwohnsitz in Röthis. Mit den sich im Bau befindenden Wohnanlagen wird diese Zahl demnächst steigen. Auch alle 22 gemeinnützigen Wohnungen sind bereits vergeben. Das von Prisma und der Alpenländischen Heimstätte errichtete Wohnquartier „Alte Landstraße“ soll am 1. März 2019 bezugsfähig sein, die Wohnanlage der Wohnbauselbsthilfe in der Badstraße bereits einen Monat früher. „Wir hatten so viele Bewerber, wir hätten die Wohnungen doppelt vergeben können. Der gemeinnützige Wohnbau ist heutzutage die einzige Möglichkeit für erschwingliche Mietkosten. Weiterer Bedarf ist gegeben, wir haben aber leider in der Gemeinde keine Grundstücke zur Verfügung“, berichtet Roman Kopf. Bei der Wohnungsvergabe hielt man sich exakt an die Richtlinien und den Punktekatalog vom Land Vorarlberg.

Kinder gut betreut

Eine steigende Nachfrage gibt es auch für die Kinderbetreuungsangebote in der Gemeinde Röthis. Bei der Mittagsbetreuung für Volksschüler ist ein steigender Bedarf zu spüren – bis zu 24 Kinder essen hier an starken Tagen. An schulfreien Nachmittagen wird eine Lernbetreuung in der Schule angeboten. „An drei Tagen in der Woche können die Kinder durchgehend von 8 bis 16 Uhr an der Schule bleiben. Damit können wir den derzeitigen Bedarf abdecken“, so Kopf. Gestiegen sind die Zahlen auch bei der gemeinsam mit den Gemeinden Sulz und Zwischenwasser angebotenen Sommerbetreuung. Bis zu 33 Volksschüler und bis zu 39 Kindergartenkinder wurden heuer betreut. Nachdem die Sommerbetreuung in den vergangenen drei Jahren in Röthis durchgeführt wurde, werden die Kinder ab den Sommerferien 2019 drei Sommer lang in Zwischenwasser betreut.