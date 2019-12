RÃ¶this plant Sportheim-Sanierung

Das Clubheim des SC Röthis soll in den kommenden Jahren saniert bzw. erneuert werden.

Röthis. In einer Arbeitsgruppe wurden in den letzten Wochen erste Überlegungen für die Sanierung des Clubheimes des SC Röfix Röthis ausgearbeitet und der Gemeindevertretung präsentiert.

Rund 500 aktive Fußballer

SC Röthis Obmann Dietmar Kabasser nutzte bei der vergangenen Gemeindevertretersitzung die Möglichkeit und berichtete über die beachtliche Anzahl an Mitgliedern aus der gesamten Regio Vorderland und über die Aktivitäten im Umfeld der Sportanlage. So üben rund 500 Sportbegeisterte ihren Fußballsport in Röthis aus und auch Frauen-Bundesligist FFC Vorderland spielt auf dieser Sportanlage. In weiterer Folge präsentierte das Architekturbüro „Pur“ erste Überlegungen für die Sanierungsarbeiten am Sportplatz-Clubheim.

Sanierung in zwei Etappen

Die geplanten Entwürfe der Architekten sehen dabei eine Sanierung in zwei Etappen vor. In einer ersten Bauetappe soll das Erdgeschoss des südseitig liegende Hauptgebäude renoviert und adapiert werden, während das Obergeschoss abgetragen und neu aufgebaut werden könnte. In einer zweiten Etappe zeigen die ersten Überlegungen einen Abriss des Kabinentraktes und einen Neubau des Clubheims mit überdachtem Zwischenbereich – im Bereich des bisherigen Clubheimes würden Kabinen entsteheb,

Noch keine Beschlusse