Röthis: Mann schlug Opfer Wodkaflasche über den Kopf

Röthis: Ein 19-jähriger Syrer und ein 20-jähriger Kosovare gerieten während einer Party aneinander. Anschließend fingen der 19-Jährige und seine Begleiter den Kosovaren und seinen Freund ab - und schlugen mit einer Wodkaflasche zu.

Am Samstag fand in einem Festzelt in Röthis die Veranstaltung „Lehre Goes Party“ statt. Gegen 03.00 Uhr kam es im Zelt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen Syrer und einem 20-jährigen Kosovaren. Dabei wurden beide Personen leicht verletzt. Nach dieser Auseinandersetzung begab sich der 20-Jährige gemeinsam mit seinem ebenfalls 20-jährigen Freund zur ÖBB-Haltestelle Klaus.