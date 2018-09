Röthis ist beliebter Wirtschaftsstandort

Firmen haben in Röthis erweitert und neue Standorte gegründet.

Mit dem markanten Kopfteil und der edlen Aluminium-Glasoptik dominiert der neue Bürotrakt der Firma Jobarid Metallbau den Kreisverkehr am Eingang der Treietstraße in Richtung Röthis.

Notwendig geworden war der Neubau aufgrund akuten Platzmangels. „Das Unternehmen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen – das ursprüngliche Firmengebäude aus dem Jahr 1964 war darauf ganz einfach nicht ausgelegt. Außerdem ist durch die zunehmende Digitalisierung der Bedarf an Büroräumlichkeiten gestiegen“, erklärt Jobarid-Geschäftsführer Robert Ess. Jobarid steht für Alu-Glas-Fassaden, Alu-Fenster und -Türen sowie Brandschutztüren – alles vor Ort maßgefertigt – und hat eine über 50-jährige Geschichte in Röthis.

Andere Unternehmen stehen erst am Beginn ihrer Firmengeschichte in Röthis, indem sie ihren Standort nach Röthis verlegt oder einen neuen Standort in Röthis gegründet haben. Dazu gehören Landsteiner Elektrotechnik und der Baumaschinen-hersteller Wacker Neuson mit einer neuen Niederlassung am Standort Bundesstraße 5. Der Neubau hat eine Außenfläche von insgesamt rund 2500 Quadratmetern und bietet Platz für eine 500 Quadratmeter große Halle. Zudem besteht die Option, den Standort zu einem späteren Zeitpunkt weiter auszubauen. Eine Werkstatt mit modernster Ausstattung gehört ebenfalls zur Niederlassung.