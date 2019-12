RÃ¶this investiert weiter in Infrastruktur

Die Gemeindevertretung von Röthis hat am Montag den Voranschlag 2020 beschlossen.

Auch im kommenden Jahr ist der Voranschlag der Gemeinde Röthis wieder durch auffallend hohe Kosten durch fix vorgegebene Positionen im Bereich des Sozialfonds (629.900 Euro) und des Spitalfonds (408.400 Euro) gekennzeichnet. Auffallend stark gestiegen ist, laut Bürgermeister Roman Kopf der Bedarf in der Kinder- und besonders in der Kleinkindbetreuung, was zu steigenden Kosten in diesem Bereich führt.