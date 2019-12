RÃ¶this gemeinsam gestalten

Gemeinsam mit der Bevölkerung formulierte die Gemeinde Röthis die Ziele zur räumlichen Entwicklung der Gemeinde.

Im Röthnersaal versammelten sich dazu zahlreiche interessierte Röthner und Röthnerinnen. Bürgermeister Roman Kopf und Planer Dipl. Ing. Alfred Eichberger gaben einen Einblick in den laufenden Prozess und die aktuellen Themen: unsere Dorfmitte, meine Nachbarschaft und Röthis im Vorerland. Dazu befasst sich der Räumliche Entwicklungsplan aber auch gemeindeweit mit Fragen wie Wohnen, Mobilität, Freiraum, Treffpunkte, Arbeitsplätze etc.; schaut aber auch über die Gemeindegrenzen und wird mit den laufenden Arbeiten zu einem regionalen Entwicklungskonzept für die Region Vorderland-Feldkirch abgestimmt.

Bei einer offenen Diskussion konnten die Bürger im Anschluss ihre Anregungen und Ideen zu den drei Hauptthemen einbringen. Vor allem das Thema des Dorfzentrums war bei den Röthnern sehr gefragt und so ergaben sich einige interessante Dialoge. Aber auch über die Sicht von Röthis im Vorderland ergaben sich gemeinsam mit Regio-Manager Mag. Christoph Kirchengast anregende Gespräche. Die an diesem Abend gesammelten Ideen und Anregungen werden nun in die künftigen Planungen eingearbeitet und so sollte bis spätestens 2022 der Räumliche Entwicklungsplan der Gemeinde Röthis fertig gestellt sein. MIMA