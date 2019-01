Rodler Steu/Koller in Königssee Dritte

Österreichs Rodel-Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller sind mit einem Podestplatz ins neue Jahr gestartet. Das ÖRV-Duo landete am Samstag in Königssee bei dichtem Schneetreiben hinter den Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken und Tobias Wendl/Tobias Arlt auf dem dritten Rang. Es war der bereits fünfte Stockerlplatz für Steu/Koller in dieser Saison.

“Für uns ist es extrem wertvoll, auf einer deutschen Bahn aufs Podest zu fahren. Das haben wir uns vorgenommen und auch geschafft”, betonte Steu unmittelbar nach dem Rennen.

Für Eggert/Benecken war es der 38. Weltcup-Sieg ihrer Karriere, mit dem sie auch ihre Führung in der Gesamtwertung ausbauten. Die Olympia-Dritten halten nun nach sieben von zwölf Rennen schon bei 625 Punkten. Steu/Koller und die Olympiasieger Wendl/Arlt liegen mit bereits 109 Zählern Rückstand ex aequo auf Platz zwei.