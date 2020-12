Rodler Nico Gleirscher Weltcup-Zweiter in Winterberg

Nico Gleirscher hat am Sonntag doch noch einen Podestplatz für die österreichischen Rodler beim Weltcup in Winterberg eingefahren. Der 23-jährige Tiroler musste sich im Einsitzer nur dem deutschen Seriensieger Felix Loch um 0,198 Sekunden geschlagen geben. Letzterer hält nach fünf von zwölf Bewerben schon bei 800 Punkten und ist überlegener Leader. Im Sprint-Weltcup verteidigten Thomas Steu und Lorenz Koller mit Rang drei ihre Führung im Gesamtweltcup-Führung.

Die heimischen Rodler traten nun die Heimreise an und lösen ihre vierwöchige Isolation auf. Seit Saisonbeginn arbeiten die ÖRV-Asse in Kleingruppen in einer Blase. Vor Beginn der zweiten Saisonhälfte, die am 2./3. Jänner am Königssee startet und mit dem Weltcup-Finale in St. Moritz am ersten Februar-Wochenende endet, wiederholt sich diese Prozedur.