Jonas Müller raste in Igls zu seinem ersten EM-Gold

Jonas Müller raste in Igls zu seinem ersten EM-Gold ©APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Jonas Müller raste in Igls zu seinem ersten EM-Gold ©APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Rodler Müller führt in Igls EM-Doppelsieg im Einsitzer an

Österreichs Rodler haben ihre Festspiele am Sonntag bei der EM in Innsbruck-Igls fortgesetzt. Jonas Müller nutzte den Heimvorteil und seine aktuelle Topform und holte sich nach dem WM-Titel im Vorjahr auch in überlegener Manier erstmals EM-Gold. Der 26-jährige Vorarlberger setzte sich im Einsitzer mehr als drei Zehntelsekunden vor seinem Tiroler Teamkollegen Nico Gleirscher durch. Dem deutschen Weltcup-Dominator und Titelverteidiger Max Langenhan blieb nur Rang drei.

David Gleirscher und Wolfgang Kindl landeten auf den Plätzen fünf und sechs. Bereits am Vortag hatten sich die ÖRV-Rodler durch Madeleine Egle im Frauen-Einsitzer und Kindl/Thomas Steu im Männer-Doppelsitzer zwei von drei ausgefahrenen Goldmedaillen gesichert. Zum Abschluss der Titelkämpfe in Igls, die auch zum Weltcup zählen, folgt am Sonntagnachmittag (13.30 Uhr/live ORF Sport +) noch eine Teamstaffel.