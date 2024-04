Rodionov feiert gegen Vukic ersten ATP-Toursieg 2024

Jurij Rodionov hat am Dienstag sein Erstrundenmatch beim ATP250-Tennisturnier in München gegen Aleksandar Vukic glatt mit 6:2,6:3 gewonnen. Für Rodionov, der in der Weltrangliste auf Platz 118 liegt, war es gegen den auf Rang 65 platzierten Australier der erste Sieg auf der ATP-Tour in diesem Jahr. Im Achtelfinale bekommt es der 24-Jährige nun mit dem topgesetzten Deutschen Alexander Zverev zu tun.

Rodionov erwischte einen Traumstart und lag bereits nach acht Minuten mit 3:0 in Führung. Er ließ noch zwei Breaks folgen und beendete Satz eins nach 32 Minuten. Im zweiten Satz gelang ihm dann ein Break zum 4:2, nach 1:24 Stunden war das Match gelaufen. Für Rodionov war es das erste Spiel gegen Vukic auf der ATP-Tour, nun folgt sein Premierenauftritt gegen den Weltranglisten-Fünften Zverev.