Rodel-Doppelsitzer in Whistler erneut auf dem Stockerl

Die österreichischen Kunstbahn-Rodler haben in den Doppelsitzer-Bewerben auf der Olympiabahn in Whistler ihre Stockerl-Serie in diesem Weltcup-Winter prolongiert. Bei den Frauen verpassten Selina Egle und Lara Kipp am Samstag mit einem Rückstand von 41 Hundertstelsekunden auf die Südtirolerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer als Zweite den dritten Sieg im dritten Doppelsitzer-Rennen. Auch Juri Gatt und Riccardo Schöpf überzeugten im Männer-Bewerb mit einem dritten Platz.

Das rot-weiß-rote Duo musste sich im schnellsten Eiskanal der Welt nur den beiden deutschen Teams Toni Eggert/Sascha Benecken und Tobias Wendl/Tobias Arlt geschlagen geben. Gatt/Schöpf lagen 0,186 Sekunden zurück, nachdem das Duo auf den letzten Metern mehrmals die Bande berührte. Damit ist das ÖRV-Team in allen bisherigen zwölf Saisonrennen aufs Stockerl gefahren und feierte dabei neun Siege. Sowohl Egle/Kipp als auch Gatt/Schöpf führen die Weltcup-Gesamtwertungen an.

In Whistler kamen Thomas Steu/Lorenz Koller noch auf den siebenten Rang (+0,349), Yannick Müller und Armin Frauscher (+0,582) mussten sich mit dem elften Platz zufrieden geben.