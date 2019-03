Rodel außer Kontrolle verletzt Fußgängerin schwer

Eine 13-Jährige verlor am Freitag in Brand die Kontrolle über ihren Rodel, der in der Folge eine Fußgängerin schwer verletzte.

Am Freitag, den 8.3.2019, um 11:10 Uhr rodelte ein 13-jähriges Mädchen mit ihrem Leihschlitten auf der Rodelbahn bzw. dem Winterwanderweg von der Bergstation der Dorfbahn in Brand Richtung Talstation. Ca. 130 Meter oberhalb der Talstation Niggenkopfbahn verlor sie die Kontrolle über den Schlitten, worauf der Rodel herrenlos weiter fuhr und nach etwa 115 Meter mit einer Fußgängerin kollidierte.

Diese erlitt eine schwere Unterschenkelverletzung und wurde mit dem Rettungshubschrauber C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.