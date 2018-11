Rockröhre im Engel

Just Two lockten zahlreiche Konzertfans ins Oberdorf.

Dornbirn. Dass Just Two-Sängerin Chrissi Reiter mit ihrer Stimme garantiert Tote zum Leben erweckt, war nicht zu viel versprochen. Vergangenen Freitag füllten rockige Töne wieder den Engel im Dornbirner Oberdorf und bescherten Engel-Wirtin Heidi und ihrem Publikum wieder eine legendäre Konzertnacht. Die musikalische Palette von Just Two ließ keine Wünsche offen und so rockten die zahlreichen Besucher zu Coversongs von Alannah Myles bis Melissa Etheridge oder Michael Jackson. Für ausreichend Partystimmung und stimmgewaltige Momente war gesorgt und das Motto des Abends hieß eindeutig: „Just two songs more!“

Weitere Konzerthighlights in diesem Jahr sind am 07. 12. Suzie and the Bravehearts und zum Konzert-Finale am 21.12. The Vagrants mit High Energy Rock ‘n’ Roll.