Rockende Pensionisten beim Wacken-Festival

Ilse Schäfer ruft "Wackeeen", und die zwölf Insassen des Busses machen die "Teufelsgabel" - den Metal-Fan-Gruß mit ausgestrecktem Zeigefinger und ebensolchem kleinen Finger. Grundsätzlich nichts Ungewöhnliches auf dem Wacken-Festival in Deutschland - wäre Schäfer nicht 92 Jahre alt und säße im Kleinbus eines Seniorenheims.

Das "Haus am Park" in Heide (Schleswig-Holstein) macht bereits zum sechsten Mal mit einigen Bewohnern einen Ausflug zum berühmten Heavy-Metal-Festival. Diesmal sind 13 Senioren dabei, drei von ihnen sind "Wiederholungstäter" - sie waren schon in den vergangenen Jahren mit von der Partie. Angefangen hatte alles mit Rüdiger Pahl, erzählt die Hauswirtschaftsleitung des Hauses, Susann Kroos. Der heute 59-Jährige hört gerne AC/DC und wollte schon immer mal nach Wacken. Den Wunsch erfüllte Kroos nur zu gerne und machte ihm mit dem Ausflug vor sechs Jahren eine Geburtstagsüberraschung.