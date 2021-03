Rockband Maneskin Sieger des Musikfestivals von Sanremo

Die römische Rockband "Maneskin" hat die 71. Auflage des Festivals von Sanremo gewonnen. Mit dem Song "Zitti e buoni" konnte sich Maneskin gegen die Konkurrenz durchsetzen. Die Gruppe, die aus dem Fernsehcasting-Projekt "X-Factor" hervorgegangen war, behauptete sich gegen das Duo Francesco Michielin und Fedez und den italo-albanischen Liedermacher Ermal Meta.

Das Festival von Sanremo, das wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer im Theater Ariston stattfand, bescherte Italiens öffentlich-rechtlicher TV-Anstalt am letzten der fünf Abenden eine Einschaltquote von fast 50 Prozent. 13 Millionen Italiener folgten am Samstagabend die letzte Phase des Lieder-Wettbewerbs.

Als Star des Festivals ging der schwedische Stürmer Zlatan Ibrahimovic hervor. Der 39-jährige Fußballer trat alle fünf Abende an Seiten des Moderators Amadeus auf. Die Moderation des "Showman Ibrahimovic" in fließendem Italienisch wurde in den Medien gelobt.