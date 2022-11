Rockband Elder setzt auf "innerliche Transformation"

Nick DiSalvo hat sich wieder ausgetobt: Mit seiner Band Elder veröffentlicht der in Berlin lebende US-Amerikaner diese Woche das neue Album "Innate Passage". Es ist der vierte Longplayer seit 2020, den DiSalvo mit einem seiner Projekte veröffentlicht. "Bei mir gibt es Phasen, in denen ich weniger oder mehr kreativ bin", meinte er im APA-Interview. "Aber ich versuche trotzdem, jede Woche etwas Neues zu schaffen."

Überspitzt formuliert: Die Unmöglichkeit des Tourneelebens während der Coronapandemie hat auch Zeit freigeschaufelt, um an Songs zu tüfteln. Vielen Musikern sei es so ergangen, gab DiSalvo zu bedenken. "Wir haben normalerweise ein ziemlich strenges Tourprogramm, was in den Jahren durchfiel, und ich war einfach viel zu Hause." So hat er sich mit seinem Soloprojekt Delving beispielsweise im instrumentalen Psychedelic-Rock ausgetobt. Seine Stammband geht es nun wieder etwas forscher an, inklusive treibendem Drumming und großen Melodien.