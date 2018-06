Rock n´ Roll beim Hella DSV

Ausnahmsweise spielte Musik einmal die Hauptrolle auf der Sportanlage Haselstauden.

Dornbirn. Dass der Hella DSV nicht nur in Sachen Fußball in den vergangenen Tagen Maßstäbe setzte, sondern auch musikalisch in einer „eigenen Liga spielt“, bewies das alljährliche Hella DSV Open Air am vergangenen Samstag wieder eindrücklich. Eine Nacht lang wurde das Fußballfeld kurzerhand zur Musikbühne und die Organisatoren landeten in Sachen „Konzert-Erlebnis“ wieder einen Volltreffer. So schaffte es Hella-Präsident Herbert Lenz und sein engagiertes Team auch 2018 mit zwei musikalischen Leckerbissen die Herzen der Besucher „im Sturm“ zu erobern. Erstmalig gastierten „Fättes Blech“ in Haselstauden und sorgten mit Pauken und Trompeten ab der ersten Minute für Bombenstimmung. Kaum verwunderlich, dass das begeisterte Publikum lautstark nach Zugabe rief und die talentierten Musiker aus dem benachbarten Friedrichshafen gerne in die Verlängerung gingen.