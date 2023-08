Rock-Klassiker am Hohenemser Kirchplatz

Der Reigen der Hohenemser Sommernachtskonzerte geht mit „MIKE LIVE & Friends“ in die zweite Runde: Diesen Samstag, den 12. August 2023, um 18 Uhr folgt die Fortsetzung – diesmal unter dem Motto „Rock“!

Der eine oder andere Name wird so manchem bekannt sein: So wird man Isabella Pincsek nicht nur am Klavier hören, sondern auch von ihrer Stimme gemeinsam mit Nina Fleisch und Christine Nachbauer verzaubert. Martin Franz und Markus Pferscher von der tonart Musikschule werden die Arrangements mit Klängen am Saxophon und Waldhorn unterstreichen. Den Beat geben werden Marcel Holzer und Thomas Denz an den Schlaginstrumenten sowie Stephan Rheintaler virtuos am Bass.