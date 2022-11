Roboter bauen und "tanzen" lassen

Roboterbau – Upcycling Workshop & Hebocon Wettbewerb für Jugendliche.

Das Wiederverwerten alter Geräte unterstreicht noch einmal das Thema des Upcyclings, um das sich der Workshop ebenfalls dreht: Aufgrund eines wachsenden Umweltbewusstseins erfreut sich das Thema immer weiter steigender Anerkennung, auch bei der jüngeren Generation. Insgesamt konnten am Workshop-Wochenende über 20 selbstkonstruierte Roboter gebaut werden. Am Ende des Workshops sind die selbst gebauten Roboter in einem spannenden Schrottroboter-Wettbewerb namens „Hebocon“ gegeneinander angetreten: Aus Japan, dem Land der Innovationen, kommt diese neue „Sportart“. Bewusst simpel selbstgebastelte Roboter treten dabei zum Wettbewerb an. Sobald sich die Konstruktion bewegt, egal ob mechanisch oder elektrisch, gilt sie als Roboter.