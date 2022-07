Robert Misik analysiert das "Verhängnis" Wladimir Putin

"Ein Verhängnis" nennt Robert Misik den russischen Präsidenten Wladimir Putin gleich im Titel seines heute erscheinenden neuen Buches. Der Wiener Publizist ist Partei. Er möchte auf 175 kleinformatigen Seiten beschreiben, "wie Wladimir Putin Russland in eine Despotie verwandelte und jetzt Europa bedroht". Wem seine Ausführungen bekannt vorkommen: Er folgt dabei weitgehend seiner zehnteiligen Blog-Reihe "Putin verstehen". Ein Putin-Versteher wird aus ihm dennoch nicht.

Trotz der einen oder anderen Reise in den europäischen Osten und dem einen oder anderen Treffen mit Protagonisten sei er kein Russland-Experte, gibt der 56-Jährige, der sich vor allem als Kapitalismus- und Globalisierungskritiker profiliert hat, offen zu. Aber er hat jene dicken Bücher gelesen - etwa das 700-seitige "Putins Netz" von Catherine Belton -, die heute in der Debatte bestimmend sind, und einiges im Netz recherchiert. Über weite Strecken liest sich sein Büchlein wie eine Zusammenfassung von bereits Bekanntem. Putin für Dummies.

Immer wieder merkt der Staatspreisträger für Kulturpublizistik entwaffnend ehrlich an, Genaueres wisse man leider nicht, schließlich könne niemand in Putins Kopf hineinschauen und seriöse Quellen seien Mangelware. Immerhin erfährt man in kompakter Form manches über Hintermänner und Ideologen wie Ivan Iljin, Elemente von Putins Selbstinszenierung und erhält auch einen Schnellkurs in jüngerer russischer Geschichte seit dem Zerfall der Sowjetunion.