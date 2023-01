Robert Menasse erhält den Bruno-Kreisky-Preis 2022

Der Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch 2022 geht an Robert Menasse für den Roman "Die Erweiterung". Bei dem Werk, der Fortsetzung von Menasses EU-Bestseller "Die Hauptstadt", verbinden sich Sachkenntnis, Ironie und ein starkes europäisches Herz, so die Begründung der Jury. Menasse folgt mit der Auszeichnung seiner Schwester Eva nach, die im Vorjahr für "Dunkelblum" geehrt wurde. Den Preis für das publizistische Gesamtwerk erhält indes Salman Rushdie.

"Sein Name und sein Werk sind Symbol für die universelle Kraft der Freiheit des Wortes und für den Preis, den man dafür bezahlen kann", hieß es am Sonntag in einer Aussendung über den Geehrten, der im Vorjahr durch das Attentat eine religiösen Fanatikers schwer verletzt wurde.