Rinkevics tritt Amt als lettischer Staatspräsident an

Der baltische EU- und NATO-Staat Lettland bekommt einen neuen Präsidenten. Der bisherige Außenminister Edgars Rinkevics tritt am Samstag sein Amt als Staatsoberhaupt an. Der 49 Jahre alte liberal-konservative Politiker legt in einer Sondersitzung des Parlaments in Riga seinen Eid ab. Er löst Egils Levits (67) ab, der auf eine zweite vierjährige Amtszeit verzichtete.

Rinkevics war Ende Mai von der Volksvertretung Saeima zum siebenten Staatspräsidenten seit der wiedererlangten Unabhängigkeit Lettlands von der Sowjetunion 1991 gewählt worden. Er war zuvor seit 2011 Außenminister des an Russland und Belarus grenzenden Ostseestaats - so lange wie noch niemand vor ihm.

International profilierte Rinkevics sich als engagierter Vertreter der Interessen seines Heimatlandes, das durch seine Lage an der NATO-Ostflanke in der geopolitischen Konfrontation mit Russland besonders exponiert ist. Entschlossen unterstützt er auch die Ukraine, die sich seit mehr als einem Jahr gegen Russlands Angriffskrieg verteidigt.