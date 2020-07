Ringareia: Babysitterkurs in Hohenems

Der Verein „Ringareia“ veranstaltet im Herbst einen neuen Babysitterkurs.

Inhalt sind drei Einheiten, in denen Interessierte alles Wichtige für die Praxis lernen. Termine sind am Freitag, dem 4., Samstag, dem 5. und Montag, dem 7. September 2020. Am Schluss bekommen alle Teilnehmer ein Teilnahmezertifikat – auch in Englisch – das eventuell auch für Au-Pair-Aufenthalte genutzt werden kann.