Rinder- und Schweinebestand in Österreich bleibt stabil

Der Viehbestand in Österreich ist 2019 relativ stabil geblieben. Laut Statistik Austria wurden zum Stichtag 1. Dezember 2019 rund 1,88 Millionen Rinder österreichweit gehalten. Das sind um 1,7 Prozent bzw. 33.300 Tiere weniger als noch vor einem Jahr. Mit einem Minus von 0,1 Prozent bzw. 3.300 Tieren blieb der Schweinebestand nahezu unverändert bei 2,77 Millionen.

Die Zahl der Schafe sank um 0,9 Prozent auf 403.000 Tiere, während der Ziegenbestand um 1,1 Prozent auf 92.500 Tiere zulegte. Um 2,1 Prozent verringerte sich der Bestand an Jungrindern unter einem Jahr auf 605.000 Tiere. Gegenüber 2018 sank die Zahl an Schlachtkälbern um 1,8 Prozent auf 152.000, die anderer Kälber und Jungrinder um 2,2 Prozent auf 453.000. Die Zahl der am Stichtag Rinder haltenden Betriebe nahm innerhalb des letzten Jahres um 2,5 Prozent auf 56.400 ab. Im Schnitt hielt ein Betrieb 33 Rinder.