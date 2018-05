Rimini Protokoll lädt Klagenfurt zur Stadt-Vermessung

Wie denkt eine Bevölkerung über ihre Stadt? Wie setzt sie sich zusammen und was bewegt sie? Wo sind die Gemeinsamkeiten, wo die Unterschiede? Anlässlich des Jubiläumsjahres "500 Jahre Klagenfurt" lädt das Stadttheater Klagenfurt am 9. und 10. Juni das vielfach ausgezeichnete Theater-Kollektiv Rimini Protokoll zur bühnenreifen Vermessung der Kärntner Landeshauptstadt.

Dabei treten weder Berufs- noch Laienschauspieler auf, sondern Theater-Laien, die sich selbst darstellen. In bewährter Manier inszeniert das deutsch-schweizerische Autoren-Regie-Team “100% Klagenfurt”: Dabei werden nach statistischen Kriterien ausgewählte 100 Einwohner Klagenfurts auf der großen Bühne des Stadttheaters zu immer neuen geometrischen Figuren zusammengestellt und bilden so die Stadtgesellschaft ab. Alter oder Wohnsitz, Geschlecht, politische Gesinnung, Verkehrsmittel, Haushaltsgröße, Nationalität und Ähnliches sind die Kriterien, nach denen stichprobenartig ein Querschnitt der Bevölkerung erstellt wird. Was hinter den Zahlen der Statistik verborgen ist, erhält ein Gesicht. Das Porträt der Stadt entsteht durch sich ständig verändernde Gruppenbilder.