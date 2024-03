Riiber siegt in Oslo erneut vor Lamparter

Seriensieger Jarl Magnus Riiber hat bei seinem Heimweltcup der Nordischen Kombinierer in Oslo erneut überlegen den Sieg geholt und neuerlich war Johannes Lamparter sein erster Verfolger. Der Norweger gewann nach 23:49,8 Minuten mit 1:10,6 Minuten Vorsprung auf den Österreicher. Im Finish musste der lange auf Platz drei gelegene Franz-Josef Rehrl noch den Esten Kristjan Ilves vorlassen, Rehrl wurde Vierter (+2:29,5).

Ebenfalls wieder in den Top Ten landeten Stefan und Thomas Rettenegger auf den Rängen acht und neun. Ein Sturz in der letzten Runde, in den beide Brüder verwickelt waren, kostete beide eine mögliche Top-6-Platzierung.