Riiber führt beim Kombinierer-Weltcup Oslo klar vor ÖSV-Duo

Riiber führt in Oslo überlegen ©APA/NTB

Seriensieger Jarl Magnus Riiber steuert bei seinem Heimweltcup der Nordischen Kombinierer in Oslo auf den nächsten Triumph zu. Der Norweger segelte am Samstag auf 135 Meter und hängte damit die von den Österreichern Johannes Lamparter (126 m) und Franz-Josef Rehrl (126,5) angeführte Konkurrenz deutlich ab. Lamparter startet um 14.00 Uhr als Zweiter mit 1:18 Minuten Rückstand auf Riiber in den 10-km-Langlauf, Rehrl mit 1:24.

Auch Thomas Rettenegger (5.) und sein Bruder Stefan (7.) rangieren mit weniger als zwei Minuten Abstand zu Riiber im Spitzenfeld. Im Langlauf der Frauen über 5 km geht Lisa Hirner um 13.30 Uhr als Siebente mit großem Rückstand auf die führende Norwegerin Mari Leinan Lund in die Loipe.