Riiber als Sprung-Bester vor Gesamtweltcupsieg

Österreichs nordische Kombinierer haben am Samstag nach dem Springen des Männer-Weltcups in Otepää vier Aktive in den Top sieben, voran ist erneut Seriensieger Jarl Magnus Riiber. Der Norweger liegt vor dem 10-km-Langlauf 22 Sek. vor dem Salzburger Stefan Rettenegger in Front und ist auf dem besten Weg, in diesem Rennen den Gesamtweltcupsieg vorzeitig zu fixieren. Thomas Rettenegger (+26 Sek.), Franz-Josef Rehrl (+40) und Johannes Lamparter (+51) sind Fünfter bis Siebenter.

Während es für Riiber und Co. um 13.15 Uhr MEZ in die Loipe geht, sind die Frauen schon um 12.00 Uhr an der Reihe. Im Springen markierten Mari Leinan Lund, Gyda Westvold Hansen (+0:17 Sek.) und Ida Marie Hagen (+46) eine norwegische Tripleführung. Die Tirolerin Annalena Slamik wurde Siebente (+1:35 Min.), die Steirerin Lisa Hirner abgeschlagen bloß Elfte (+2:04).