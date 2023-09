1.000 Tonnen schweres Kriegerdenkmal in Toulouse verschoben

1.000 Tonnen schweres Kriegerdenkmal in Toulouse verschoben ©APA/AFP

1.000 Tonnen schweres Kriegerdenkmal in Toulouse verschoben ©APA/AFP

Riesiger Triumphbogen in Frankreich für Metrobau verschoben

In der südfranzösischen Großstadt Toulouse ist ein 1.000 Tonnen schwerer Triumphbogen für den Bau einer Metrostation um 33 Meter verschoben worden. Wie die Stadt mitteilte, wurde das Kriegerdenkmal nach siebenmonatiger Vorbereitung am Donnerstag gedreht und vorübergehend an eine andere Stelle geschoben. Dazu wurden motorisierte Plattformen genutzt.

Wenn die dritte Metrolinie der Stadt und die Haltestelle dort fertiggestellt sind, soll das riesige Bauwerk 2027 wieder an seine ursprüngliche Stelle zurück geschoben werden, hieß es. Das zwischen 1923 und 1928 errichtete Denkmal in der Nähe des historischen Stadtzentrums sollte ursprünglich allen toten und lebenden Kämpfern des Ersten Weltkriegs aus dem Departement die Ehre erweisen. Viele betrachteten es jedoch bald als allgemeines Kriegerdenkmal. Das Bauwerk in Form eines Triumphbogens verbindet Art déco mit Elementen der antiken römischen Architektur.