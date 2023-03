Riesenecho nach Aufruf auf VOL.AT: Peter Fink hat das Geld für die Krebstherapie!

Der Spendenaufruf von Freitag zeigte große Wirkung, innerhalb kürzester Zeit sammelte die Vorarlberger Bevölkerung die benötigte Summe, um dem 56-jährigen Familienvater aus dem Bregenzerwald seine kostspielige Behandlung zu ermöglichen.

Überglücklich zeigte sich der Bregenzerwälder beim Anruf in der VOL.AT-Redaktion: "Ich möchte mich herzlich bedanken für die Hilfsbereitschaft, die uns widerfahren ist. Vielen Dank an alle Spender und Spenderinnen, die mir die Behandlung in Stuttgart ermöglichen!"