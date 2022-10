Ried und Klagenfurt mit späten Siegen im Cup-Viertelfinale

Die Fußball-Bundesligisten SV Ried und Austria Klagenfurt sind am Dienstag mit einiger Mühe ins Cup-Viertelfinale eingezogen. Die Rieder drehten bei Zweitliga-Tabellenführer SV Horn einen 0:2-Pausenrückstand noch in einen 3:2-Sieg. Das Goldtor erzielte Oliver Kragl erst in der Nachspielzeit (91.). Klagenfurt rang mit dem FC Dornbirn ebenfalls einen Zweitligisten auswärts mit 2:1 (1:1) nieder.

Ried landete nach Ligaerfolgen beim WAC (2:1) und gegen Rapid (1:0) den dritten Sieg in Folge. Um diesen musste der Cup-Finalist der vergangenen Saison aber gehörig zittern. Die Innviertler lagen im Waldviertel nach Toren von Okan Yilmaz (16.) und Patrik Mijic (18.) früh mit zwei Toren zurück. Eine folgende Rote Karte für Horns Niklas Hoffmann nach einem Foul kam ihnen aber entgegen (24.).

Der zur Pause eingewechselte Seifedin Chabbi (53.) und Stefan Nutz (68.) nutzten die numerische Überlegenheit nach Seitenwechsel zum Ausgleich. Die Entscheidung führte Kragl im Finish nach einem Abpraller herbei. Der deutsche Ried-Rückkehrer beförderte den Ball von außerhalb des Strafraumes ins leere Tor, nachdem Horn-Keeper Fabian Ehmann den ersten Matchball von Chabbi im Eins-gegen-Eins mit einer Fußabwehr vereitelt hatte.

Auch Klagenfurt hatte in Dornbirn kein leichtes Spiel. Die Vorarlberger hatten in der zweiten Cup-Runde mit dem TSV Hartberg bereits einen Bundesligisten eliminiert. Auch diesmal hielten sie lange mit. Der Brasilianer Renan egalisierte mit seinem fünften Cup-Treffer in dieser Saison in der 39. Minute die Klagenfurter Führung durch Nicolas Wimmer (18.). Für die Entscheidung sorgte Christopher Cvetko (82.). Der Favorit aus Kärnten eliminierte nach Admira Dornbirn (8:1) und SW Bregenz (5:0) das dritte "Ländle"-Team in Folge.

Vorarlberg ist damit im Cup nicht mehr vertreten. Die beiden Bundesligisten SCR Altach und Austria Lustenau hatten sich wie Hartberg bereits in der 2. Runde verabschiedet.

Titelverteidiger Red Bull Salzburg gastiert am Mittwoch (20.30 Uhr) bei der Admira. Neben dem Grazer Derby GAK - Sturm trifft Blau-Weiß Linz auf den WAC (jeweils 18.00 Uhr). Abgeschlossen wird das Achtelfinale am Donnerstag in Wien mit Sport-Club gegen Austria.