Ried-Trainer Heraf für ein Spiel unbedingt gesperrt

Die SV Ried muss am Samstag (17.00 Uhr) im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt ohne Andreas Heraf auskommen. Der Trainer der Innviertler wurde am Montag vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga wegen "Beleidigung eines Spieloffiziellen und Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung" für ein Spiel unbedingt gesperrt. Zudem erhielt Heraf eine Geldstrafe von 500 Euro.

Der Rieder Coach war am Samstag bei der 2:4-Niederlage in Innsbruck gegen WSG Tirol in der 31. Minute von Schiedsrichter Alexander Harkam mit einer Roten Karte auf die Tribüne geschickt worden. Heraf hatte in der Entstehung des Treffers zum 0:2 einen Regelverstoß gesehen und sich lautstark aufgeregt. Heraf gestand im Anschluss an die Partie, Schimpfwörter verwendet zu haben, diese seien allerdings nicht an den Schiedsrichter gerichtet gewesen.