Ried gegen Lustenau 4:4, WSG - Hartberg endet 1:1

Die beiden Samstag-Spiele in der Fußball-Bundesliga haben nach zwei späten Toren unentschieden geendet. Ried lag daheim gegen Austria Lustenau 1:3 zurück, führte dann 4:3 und kassierte in der 94. Minute das 4:4. Hartberg gelang bei der WSG Tirol in der 95. Minute der Ausgleich. Damit sind die Innviertler in der Qualifikationsgruppe weiterhin Letzter. Auf die Altacher, die am Freitag daheim gegen den WAC 0:2 verloren, fehlt ein Punkt, die Hartberger sind drei Zähler entfernt.

Am Sonntag geht mit dem Duell zwischen dem LASK und Austria Klagenfurt nur ein Spiel in der Meistergruppe über die Bühne. Aufgrund des ebenfalls am Sonntag auf dem Programm stehenden Cupfinales Rapid gegen Sturm Graz wurden die Partien Rapid - Salzburg (1:1) und Sturm - Austria (3:2) bereits am Mittwoch ausgetragen.