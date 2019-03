Riebelschmaus für Kühlschrank-Projekt

Zahlreiche Besucher unterstützten beim Riebelessen das Projekt „Offener Kühlschrank“.

Ingrid Benedikt vom „Kühlschrank-Team“ und Alexander Feurstein vom Kulturhaus-Restaurant hatten die Aktion eingefädelt und zeigten sich am Ende mehr als zufrieden. „Es war ein reges Kommen und Gehen, manche sind auch länger geblieben und nutzten das Frühstück, um Freunde zu treffen. Toll war, dass wir mit den Anwesenden sehr gut ins Gespräch gekommen sind und den Offenen Kühlschrank erklären konnten, bzw. `Lebensmittel sind kostbar´ thematisieren konnten“, so Ingrid Benedikt. Damit hatte die Veranstaltung ihren Zweck mehr als erfüllt: „Genießen und informieren!“ Am Ende bedankten sich die Gastgeber für die Spendenfreude der Gäste und sind sich sicher, einige neue „Kühlschrank-Fans“ in Zukunft begrüßen zu dürfen.