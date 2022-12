"Rico, Oskar und die Tieferschatten" im Theater der Jugend

Zwei ungleiche Freunde, eine Serie von Kindesentführungen und ganz viel Heldentum: Mit seinem Roman "Rico, Oskar und die Tieferschatten" hat der deutsche Autor Andreas Steinhöfel 2008 den Grundstein für eine erfolgreiche Romanserie gelegt. Das Wiener Theater der Jugend bringt den Stoff nun in einer rasanten Inszenierung von Karin Drechsel auf die Bühne. Warum die Altersempfehlung von zehn auf sechs Jahre reduziert wurde, bleibt aber ein Rätsel.

Rico ist "tiefbegabt", sein Hirn funktioniert nicht so schnell, wie sich das die Erwachsenen vorstellen. Gemeinsam mit seiner Mutter, die in einem Nachtclub arbeitet, lebt er in einem Berliner Mehrparteienhaus, in dem ihn die meisten Nachbarn lieb gewonnen haben. Im nach einer Gasexplosion gesperrten Hinterhaus beobachtet er nächtens verdächtige Schatten, tut sie aber als Hirngespinst ab. Als er auf der Straße den jüngeren, hochbegabten, aber sehr ängstlichen Oskar kennenlernt, entspinnt sich eine Freundschaft, die vom wechselseitigen Lernen in unterschiedlichen Lebenslagen geprägt ist. Aber das Glück währt nur kurz: Oskar wird Opfer eines Serientäters, der Kinder entführt und sie für 2.000 Euro Lösegeld zurückbringt. Da setzt sich Rico in den Kopf, seinen Freund zu retten - und entdeckt, dass die Schatten keine Einbildung waren.