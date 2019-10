Richtungsweisende Siege für Sturm und Hartberg

Die steirischen Clubs haben zu Beginn der Grunddurchgangs-Rückrunde ihre Plätze in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga gefestigt. Sturm Graz feierte dank eines Triplepacks des bulgarischen Teamstürmers Kiril Despodow noch einen klaren 4:0-(0:0)-Sieg beim Schlusslicht SKN St. Pölten. Der TSV Hartberg setzte sich im Heimspiel gegen Mattersburg 3:1 (1:0) durch.

Auch Matchwinner Despodow sprach nach seinem ersten Triplepack im Profifußball von einem "wichtigen Sieg" und war froh, dass er im fünften Liga-Match für die Grazer endlich getroffen hatte: "Ich hoffe, dass es nun so weitergeht." Gleiches gilt für die Hartberger, die laut Trainer Markus Schopp weiter nur "von Woche zu Woche" schauen. Denn auch in der Vorsaison lag seine Elf - damals als Aufsteiger - lange auf Kurs Meistergruppe, musste aber letztlich bis zum Schluss um den Klassenerhalt zittern.

Während die steirischen Vereine selbstbewusst nach vorne blicken können, trennen Mattersburg weiter nur drei Punkte vom Tabellenende. Und am kommenden Samstag wartet nun das schwere Heimspiel gegen Tabellenführer Salzburg. "Jede Woche die gleiche Scheiße. Wir kriegen jedes Mal ein Standardtor. Ich bin brennheiß. Ich habe keine Ahnung, was wir falsch machen bei den Standards. Wir sprechen es jede Woche an", ärgerte sich Andreas Kuen vor allem über den ersten Gegentreffer durch Michael Huber per Kopf nach einem Eckball (28.) im ersten Sky-Interview unmittelbar nach dem Schlusspfiff.