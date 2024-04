Richtiges Älter werden und das lange Leben

Spannender Vortrag von Kolumnist Hasler im Bildungshaus Batschuns.

ZWISCHENWASSER. Der Philosoph und Buchautor Dr. Ludwig Hasler (79) war auf Einladung von ALTER-nativ kürzlich zu Gast im Bildungshaus Batschuns. Der ehemalige Rankweil Vizebürgermeister Franz Abbrederis begrüßte den Vortragenden aus der Schweiz und die Hundert Besucher. Nach einem bewegten Berufsleben ist Hasler nach wie vor als freier Publizist, Vortragsreisender, Hochschuldozent und Kolumnist aktiv. Hasler teilt das Alter in vier Phasen ein, die Zeitspanne von der Pensionierung bis zum 80. Geburtstag bezeichnet er als das „Dritte Alter“. Diesen Begriff gab es bis vor einigen Jahren noch nicht. „Die Menschen sind frei wie nie zuvor, haben keine Existenzängste und keine Zwänge. Früher war das Alter relativ klar, einfach und kürzer. Diese letzte Lebensphase bezeichnet Hasler heute als das „Vierte Alter“. Die Gruppe 60 plus hat sich als lukrative Kundengruppe für Reiseveranstalter und Fluglinien entwickelt. Aber was riskieren die Leute, wenn sie dauernd abhauen? Viele haben ja nicht einmal mehr ein richtiges Zuhause, sondern nur eine Art Basislager, wo sie ein paar Tage bleiben, bis sie wieder ausschwärmen und mit Kreuzfahrtschiffen über die Meere fahren.

Die Zukunft mitgestalten

Vielmehr sieht der Kolumnist den Sinn des Alters darin, sich in Projekten für Soziales, Umwelt, Kultur zu engagieren: „Das Schönste am Leben ist das Mitwirken an einer Zukunft, auch wenn es nicht mehr meine ist. Das Entscheidende ist, dass wir absehen können vom ich. Wer nur aufs Ego setzt, hat schlechte Karten“, meint Hasler. Als Beispiel nennt Hasler Nachhilfestunden, die er einem jungen Migranten gegeben habe. Er habe nun das gute Gefühl, er stecke nun im Leben dieses jungen Menschen drin.

Dialog mit jungen Menschen