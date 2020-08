Richterin startet Aktenverlesung im Grasser-Prozess

Im Grasser- bzw. Buwog-Prozess hat am Dienstag, dem 153. Prozesstag, Richterin Marion Hohenecker mit der Verlesung des Akts begonnen. Dazu müssen wieder alle Angeklagten im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts anwesend sein - mit Ausnahme jener, die wegen Krankheit entschuldigt sind. Der Akt in dem Mega-Strafverfahren umfasst mehr als 200 Bände.

Der Hauptangeklagte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, sein Trauzeuge Walter Meischberger, der Ex-PR-Berater und -Lobbyist Peter Hochegger sowie Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics und weitere sechs Angeklagte sind anwesend. Die Richterin ließ die ersten 70 Bände in den Gerichtssaal bringen und neben der Richterbank aufstapeln. "Der Akt wird amtswegig verlesen", sagte Hohenecker zu Beginn der Verhandlung. "Es kann der wesentliche Akteninhalt durch die Vorsitzende vorgetragen werden. Sollten wortwörtliche Verlesungen gewünscht werden, kann der Inhalt wortwörtlich vorgelesen werden." Die Verteidiger stimmten dem Vorgehen zu.

Erster Aktenbestandteil ist die Selbstanzeige von Walter Meischberger vom 18. September 2009 an die Finanz wegen nicht bezahlter Steuern für die Buwog-Provision sowie ein Medienbericht vom 17. September 2009 zu der Causa. Weiters finden sich zu Beginn im Akt ein Sicherstellungsbeitrag von Meischberger mit einem Betrag von 6,9 Mio. Euro sowie ein Sicherstellungsbeitrag von Hochegger mit einem Betrag von rund 2 Mio. Euro.

Die Buwog-Provision machte ein Prozent des Kaufpreises für die Bundeswohnungen, also 9,6 Mio. Euro, aus. Diesen Betrag kassierten Hochegger und Meischberger im Geheimen von der im Bieterverfahren um die Bundeswohnungen siegreichen Immofinanz. Laut Anklage bekam auch Grasser einen Anteil - was dieser bestreitet. Meischberger gibt an, er habe die Provision nur mit Hochegger geteilt.