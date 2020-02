Lugners Opernball-Gast verschiebt Bekanntgabe

Zwar hat Richard Lugner offenbar doch einen Gast für den Opernball am 20. Februar gefunden. Einen Namen gab er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Wien aber nicht bekannt. "Sie fühlt sich übergangen und möchte das erst morgen machen", verkündete der Baumeister nunmehr, nachdem er zu Beginn des Medientermins einen Anruf erhalten hatte. Den Namen will er nun am Freitag verlautbaren.

Ursprünglich wollte der Baumeister Lindsey Vonn zum Ball mitnehmen. Die Rekordskifahrerin ließ dann aber via Twitter die Öffentlichkeit wissen, nicht zu dem Ball zu kommen. Laut dem Büro von Lugner gab es "rechtliche Probleme".