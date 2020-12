Rialto-Brücke wird zu Weihnachten kunstvoll beleuchtet

Mit Lichtspielen wird die Rialto-Brücke in Venedig zu Weihnachten zur Bühne, auf der Bilder von Persönlichkeiten aus der Geschichte, Kunst und Architektur der Lagunenstadt projiziert werden. Die von der Gemeinde Venedig organisierte Videoprojektion läuft bis zum 31. Dezember täglich von 17.00 bis 22.00 Uhr. Zu sehen sind auch Bilder der Stadt von einigen der bekanntesten venezianischen Künstler.

Mit dieser Initiative beginnen die Feierlichkeiten für das 1.600-Jahr-Jubiläum der Gründung Venedigs, das am 25. März 2021 gefeiert wird. "Tradition und Innovation verbinden sich in Venedig, vor allem zu dieser Weihnachtszeit. Die Lichtspiele, die die Rialto-Brücke beleuchten, wollen der Stadt in diesen dunklen Monaten Hoffnung geben", kommentierte Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro das Vorhaben.